США не признали парламентские выборы в Сирии

https://static.news.ru/photo/8f920652-cad8-11ea-850e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ammar Safarjalani/Xinhua

Соединённые Штаты не признают парламентские выборы в Сирии, заявила официальный представитель Госдепа Морган Ортагус.

По словам политика, в Сирии не проводилось свободных выборов с 1963 года, когда к власти пришла партия «Баас». Ортагус сообщила, что у Госдепа есть полученные из заслуживающих доверия источников данные о том, что работники избирательных участков раздавали заполненные от имени кандидатов «Баас» бюллетени, на граждан давили и им не гарантировали избирательной тайны. Также она подчеркнула, что в выборах не смогли принять участие около пяти миллионов сирийцев, находящихся за границей, что противоречит резолюции СБ ООН 2254, передаёт РИА Новости.

Это еще одна попытка режима создать себе фальшивую легитимность и избежать реализации политического процесса в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2254, — резюмировала представитель Госдепартамента.

Парламентские выборы проходили в Сирии 19 июля с разделением по округам, в их ходе каждый мог проголосовать только по месту постоянного проживания, за исключением граждан, бежавших с захваченными террористами территорий. Проживающие за пределами страны граждане не смогли проголосовать, так как это не предусмотрено законодательством Сирии.

Как писал NEWS.ru ранее, Россия считает информацию о том, что у неё есть разногласия с сирийским правительством, фейками, направленными на подрыв сотрудничества между двумя странами. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов.