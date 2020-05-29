США мешали расследованию о поставках ракетных технологий с Украины в КНДР

https://static.news.ru/photo/4fcd0a9e-a17f-11ea-9afd-fa163e074e61_660.jpg Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова Фото: yuzhmash.com

Вашингтон оказывал давление на группу экспертов ООН по санкциям против КНДР с целью помешать расследованию в отношении украинских предприятий Южный машиностроительный завод имени Макарова (Южмаш) и КБ «Южное», которые могли поставлять Пхеньяну ракетные технологии.

ОБ этом говорится в материале экс-участника группы экспертов Дмитрия Кику.

Кику представил в хрестоматии РСМД «Политика санкций: цели, стратегии, инструменты» свою статью с анализом «украинского следа» в ракетной программе Северной Кореи.

По словам автора, в апреле 2017 года группе экспертов на условиях конфиденциальности сообщили о том, что двигатели на ракетах КНДР «Хвасон-12» могли быть произведены на основе двухкамерного двигателя советской эпохи РД-250.

Такого рода информация послужила для группы экспертов поводом для начала расследования с возможными последующими рекомендациями Совету Безопасности ООН по ужесточению санкционного режима, — цитирует текст материала РИА Новости.

После успешных испытаний ракет КНДР о причастности к этому украинского завода написали The New York Times и Международный институт стратегических исследований (IISS).

Затем, как пишет Кик, к некоторым членам группы экспертов поступило «точечное» обращение из постоянного представительства США при ООН в Нью-Йорке. В нём экспертов просили провести «тщательный и сбалансированный» обзор данного вопроса.

Однако постпредство Украины при ООН в 2018 году подтвердило вероятность присутствия в ракетах КНДР отдельных компонентов украинского производства несмотря на то, что Южмаш и КБ «Южное» ранее отрицали это.

Всё вышесказанное свидетельствует об очередном факте выгораживания Вашингтоном своих подопечных, даже если их действия могут косвенно нести в себе угрозу национальной безопасности США, — подытожил Кик.