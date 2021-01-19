В «Справедливой России» подтвердили слияние с двумя партиями

https://static.news.ru/photo/9fb70dea-5af0-11eb-ab06-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Партии «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» планируют объединиться, соответствующее соглашение может быть подписано до конца текущей недели. Об этом сообщил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

Это не слухи, это действительно так. Произойдёт объединение наших трёх партий. Это результат тех переговоров, которые вёл лидер партии Сергей Миронов. Была поставлена цель создать левую партию, левопатриотическую, — сообщил ТАСС Емельянов.

По его словам, 21 января состоится заседание президиума партии, на котором будут определены принципы объединения, а к концу недели «может состояться официальное подписание».

Как писал NEWS.ru, ранее «Справедливая Россия», «Патриоты России» и «За правду» провели переговоры об объединении. У новой партии может поменяться название. Пока партия Захара Прилепина и Геннадия Семигина обсуждает со «Справедливой Россией» вариант «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Это самый конфликтный вопрос в переговорном процессе, потому что Сергей Миронов выступает вообще против смены названия. Он настаивает на «Справедливой России» без всяких последующих слов. Он объясняет это тем, что вариант, предложенный его коллегами, слишком длинный.

Впрочем, стороны могут прийти к компромиссному решению оставить оба варианта и «Справедливая Россия» станет сокращённым названием. Но тогда непонятно, как партию будут называть в избирательных бюллетенях, потому что по закону должно быть полное название в соответствии с документами о её государственной регистрации.