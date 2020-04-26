Спикер парламента Хакасии обвинил врачей во вспышке COVID-19 в республике

https://static.news.ru/photo/84cd40d8-87bc-11ea-a0f4-fa163e074e61_660.jpg Владимир Штыгашев Фото: vskhakasia.ru

Председатель Верховного совета Хакасии Владимир Штыгашаев заявил, что халатность медицинских работников привела ко вспышке коронавирусной инфекции в регионе.

По вине медицинских работников у нас половина зараженных, если не больше. Они там вообще допустили, что у нас заражение половины больных в медицинских учреждениях произошло. И никто у нас не отвечает за это, — цитирует Штыгашева РЕН ТВ.

Спикер добавил, что главврач республиканской больницы оказался одним из депутатов, из-за неявки которых 24 апреля сорвалось заседание Верховного совета.

По информации Роспотребнадзора, число заражённых коронавирусом в Хакасии достигло 176 человек, увеличившись на 25 за минувшие сутки.

Как писал NEWS.ru, к утру 26 апреля в России выявили почти 81 тысячи заболевших COVID-19. Число подтверждённых случаев приблизилось к показателю Китая, где в декабре началась эта пандемия.