Совфед предостерёг Зеленского от попыток увязать вопрос Донбасса с Крымом

https://static.news.ru/photo/2af02584-e78f-11ea-a0dd-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский потерпит фиаско, если попытается увязать вопросы прекращения кровопролития в Донбассе с вопросами территориальной принадлежности Крыма и Севастополя, считает член Совфеда от Севастополя Екатерина Алтабаева. По её мнению, киевская власть «занимается политиканством».

Глава Незалежной накануне заявил, что полуостров — украинская территория, но решение данной проблемы сложнее, чем урегулирование конфликта на юго-востоке страны, так как Крым никто не хочет обсуждать в рамках «нормандской четвёрки». По словам президента, сегодня не существует эффективной площадки для обсуждения данного вопроса. Вместе с тем украинский лидер напомнил о международных договорённостях, которые привели к санкционному давлению на Россию за присоединение Крыма в 2014 году.

Президент РФ [Владимир Путин] неоднократно говорил, что этот вопрос закрыт. Крым и Севастополь — часть России. Это понимают наши партнёры и партнёры за океаном, и поэтому в связи с ситуацией на Донбассе обсуждать Крым никто не будет, — добавила Алтабаева.

Зеленскому также ответил глава Крыма Сергей Аксёнов. По его мнению, такие разговоры бессмысленны. Руководитель региона порекомендовал Зеленскому обсуждать «фантазии» относительно Крыма только в пределах Украины.

Крым вошёл в состав РФ после проведённого на полуострове в марте 2014 года референдума. За это высказались более 96% участвовавших в голосовании его жителей. В Киеве продолжают считать Крым украинской территорией, но «временно оккупированной» Россией. В связи с этим власти страны периодически поднимают вопрос о его возвращении, однако по словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Зеленский прокомментировал политический кризис в Белоруссии. Он рассказал, что сделал бы на месте главы государства Александра Лукашенко. По его словам, он провёл бы новые выборы, на которые приглашены все международные наблюдатели: представители Германии, Украины, России, Казахстана, Азербайджана, Соединённых Штатов, Франции. Жителям страны он сказал бы «выбирайте кого хотите».