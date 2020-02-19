https://static.news.ru/photo/84b01c1e-5306-11ea-947e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Большинство членов Организации объединённых наций идёт за американцами и в этом проблема их хамского поведения по отношению к российской делегации, главе которой не дали визу в Соединённые Штаты. Так считает заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии МГУ им. Ломоносова и бывший советский дипломат в США и ФРГ Николай Платошкин.

Комментируя в эфире радио Sputnik инцидент с невыдачей визы руководителю российской делегации Комиссии по разоружению Константину Воронцову, Платошкин напомнил об аналогичном случае в сентябре 2019 года. Тогда перед сессией Генеральной Ассамблеи ООН американцы не дали визы половине российской группы.

Я ещё тогда говорил, что надо переносить заседания уставных органов ООН, например Генассамблеи, в другие страны. В Нью-Йорке находится только штаб-квартира, а заседания могут проходить где угодно. Кто должен решать, где будет проходить Генассамблея ООН? Большинство членов этой организации. Но, к сожалению, большинство членов организации идёт за американцами, и в этом заключается основная проблема их хамского поведения, — считает Платошкин.

Во вторник стало известно, что США не выдали визу российскому дипломату Константину Воронцову. По этой причине комиссия ООН по разоружению перенесла начало своей ежегодной сессии на 10 дней. В этот день должно было состояться первое организационное заседание комиссии, на котором предполагалось избрать её председателя, однако ни одна страна не стала возражать из-за переноса.

19 февраля российская сторона обратилась к генсеку ООН Антониу Гутерришу с просьбой выступить на экстренной встрече, посвящённой теме виз, которая состоится после 23 февраля, сообщил представитель РФ при Организации Объединённых Наций Василий Небензя.

Как писал NEWS.ru, ранее в Совфеде назвали политическим хамством ситуацию с отказом в визе российскому дипломату.