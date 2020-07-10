Совбез РФ разочарован отсутствием прогресса по ситуации в Донбассе

https://static.news.ru/photo/f10b8642-c2a4-11ea-aa6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Совет безопасности РФ разочарован отсутствием прогресса по урегулированию кризиса на юго-востоке Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после того, как глава государства Владимир Путин провёл по видеосвязи оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

Состоялся обмен мнениями по ряду международных тем. В частности, высказано разочарование в связи с отсутствием какой-либо динамики по урегулированию кризиса на юго- востоке Украины, — рассказал Песков.

По его словам, Киев не выполняет Минские и парижские договорённости.

Во время совещания стороны также коснулись ситуации в Ливии. Песков подчеркнул, что не существует альтернативы мирному урегулированию ситуации в этой стране. Также была отмечена необходимость выстраивания всех процессов на Балканах с учётом основополагающей резолюции Совбеза ООН.

NEWS.ru писал, что украинский журналист Дмитрий Гордон назвал «единственный вариант» возвращения территорий ДНР и ЛНР Украине. Он считает, что Кремль сможет отвлечься от украинских территорий, если в России произойдёт экономических крах, связанный с коронавирусом. Тогда в стране начнутся демонстрации и протесты, а Украина сможет реинтегрировать Донбасс.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года, когда Донецкая и Луганская область Украины провозгласили себя независимыми республиками (ДНР и ЛНР). Это произошло после смены власти на Украине в результате Майдана. Ни одно государство в мире официально не признало эти территории. Киев безрезультатно пытается вернуть контроль над Донбассом.

Для урегулирования ситуации были разработаны Минские соглашения. Среди прочего документ предусматривает прекращение огня, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины.