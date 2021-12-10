«Найду время»: Сокуров заявил, что вакцинирован и готов к встрече с Путиным

Режиссёр Александр Сокуров заявил NEWS.ru, что «найдёт время» для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, если из Кремля поступит такое предложение. Он добавил, что вакцинирован от коронавируса. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил NEWS.ru, что Сокуров действительно имеет возможность встретиться с российским лидером.

Если меня пригласят, я воспользуюсь приглашением. Для меня это, конечно, очень важно. Мне есть что спросить у президента, — сказал Сокуров.

Вместе с тем, по словам режиссёра, нельзя без договорённости в любое время прийти к главе государства, поэтому из Кремля должно поступить конкретное предложение о встрече.

Если президент приглашает меня на чашку чая, я готов прийти. Но он должен пригласить меня, я же не могу постучаться в резиденцию и сказать: «Вот и я, пришёл». Меня так никогда не приглашали, — сказал Сокуров.

При этом он отметил, что «тесные и дружеские, близкие отношения» у него сложились в прошлом с первым президентом Российской Федерации Борисом Ельциным.

Пригласил — хорошо. Не сможет, значит, не сможет. Он человек занятой. Потом, наверное, он находится на самоизоляции. Я привитый человек, у меня две прививки. Я найду время, — заключил режиссёр.

На встрече президента с членами Совета по правам человека Сокуров, обращаясь к Путину, указал на проблемы, связанные, по его мнению, с устройством России. В частности, он предложил обратить внимание на тех, кто не хочет находиться в составе страны. Глава государства ответил, что РФ является многонациональной и многоконфессиональной, и добавил, что НАТО хотелось бы превратить Россию в Московию. Режиссёр заявил, что предлагает только «подумать». Президент сказал на это, что думать надо перед тем, как говорить такие вещи публично, но затем позвал Сокурова к себе, чтобы подискутировать.

После слов режиссёра в парламенте Чечни заявили, что планируют обратиться к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой дать правовую оценку словам Сокурова на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Премьер республики Магомед Даудов считает, что режиссёр продемонстрировал своим выступлением пример использования подстрекательского приёма, «когда без всяких на то оснований желаемое (сепаратизм) выдаётся за действительное».

10 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вероятность ареста Сокурова за слова о российской территории, которые он произнёс в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), исключена.