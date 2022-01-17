Социологи оценили перспективы коронавирусных протестов в России

Маловероятно, что россияне в 2022 году выйдут на протесты из-за ограничений, связанных с коронавирусом, считают в Агентстве стратегических коммуникаций (АСК). Эксперты уверены, что люди не станут выражать активное недовольство, так как на полноценный локдаун у властей нет «ни физических, ни психологических ресурсов». Об этом говорится в аналитическом докладе «Коронавирус как фактор внутренней политики. 2-й год российской власти в режиме „повышенной готовности“», который есть в распоряжении NEWS.ru.

Темпы заболеваемости стабильны и предсказуемы, поэтому ввод более строгих ограничений не требуется, так как не вызовет ничего, кроме социального раздражения, — пишут социологи.

Кроме того, от введения жёстких ограничений власти удерживает распространение штамма «омикрон», который, вероятно, протекает в более лёгкой форме и замещает другие мутации вируса.

Эксперты АСК уверены, что в 2022 году Россия достигнет необходимых показателей по вакцинации против COVID-19 с учётом «общемирового тренда по восстановлению экономики и непрозрачного метода определения коллективного иммунитета».

При этом социологи считают, что в России продолжится внедрение QR-кодов, что повысит влияние противников вакцинации. Те, в свою очередь, станут использовать более ожесточённую риторику и использовать выражения «сегрегация», «геноцид», «чипизация» и «фашизм».

[Это] по сути является коллективной сублимацией общественного недовольства существующим общественно-политическим строем, социальной политикой, формированием сословного общества, — заключили в АСК.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова назвала пять регионов, где уровень коллективного иммунитета к коронавирусу начал снижаться. В их число вошли Москва, Московская, Белгородская области, Ненецкий автономный округ и Чеченская Республика. За прошедшие пять суток, по словам Голиковой, показатель коллективного иммунитета улучшился и составляет 63,7%. В Санкт-Петербурге, Карелии, Севастополе и в Чукотском автономном округе он составил больше 80%.