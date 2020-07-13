СМИ сообщили о возможной отставке министра здравоохранения Мурашко

https://static.news.ru/photo/59f89d26-c5b0-11ea-af8f-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мурашко Фото: minzdrav.gov.ru

Министру здравоохранения России Михаилу Мурашко может грозить отставка за то, что он на первом этапе распространения коронавируса недооценил его опасность и практически дезинформировал президента Владимира Путина.

Об этом сообщают источники URA.RU. По мнению собеседника издания, смена руководства может помочь стране эффективнее подготовиться ко второй волне COVID-19 в случае её возникновения.

Одним из преемников Мурашко рассматривается главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, с которым Путин делал обход больницы 24 марта.

По данным источника, входящего в систему здравоохранения РФ, недовольство руководства страны министром вызвано тем, что на совещаниях с президентом Мурашко убеждал главу государства в несерьёзности коронавируса.

Когда Путин воспользовался возможностью посмотреть на ситуацию самостоятельно и отправился в Коммунарку, он был в шоке, увидев противоположную картину, — отметил он.

Михаил Мурашко получил должность в правительстве 21 января. За первые два месяца его работы он не демонстрировал явной тревоги в связи с угрозой пандемии и сделал лишь десять выступлений, посвящённых коронавирусу. Он также не выразил беспокойства, даже когда произошло заражение 712 туристов на круизном лайнере Diamond Princess, назвав ситуацию штатной.

Однако после посещения Путина коронавирусной больницы в Коммунарке в поведении министра произошли радикальные изменения. Чиновник стал едва ли не каждый день делать заявления о коронавирусе, назвав заболевание «действительно серьёзным». За 30 дней URA.RU насчитало 20 выступлений.

Собеседники издания считают, что чрезмерное спокойствие министра могло привести к неоправданной медлительности со стороны власти и неподготовленности медучреждений с точки зрения средств индивидуальной защиты.

По моим наблюдениям, федеральный центр начал осознавать проблему и предпринимать усилия только в конце марта. Надо было начинать работу ещё в январе. Было упущено драгоценное время. Расплатой стали массовые заболевания медработников, — рассказал сопредседатель профсоюза медицинских работников «Действие» Андрей Коновалов.

По его словам, то, что целые коллективы были вынуждены уходить на карантин, сказалось и на качестве оказания помощи пациентам.

Как отметил гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв, опыт Дениса Проценко может пригодиться российской власти в случае, если наступит вторая волна пандемии коронавируса. Проценко — человек «снизу» и знает, что некоторые механизмы работают не так, как это выглядит «сверху», к тому же он показал себя как эффективный специалист, считает он.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Томской области Сергей Жвачкин освободил от должности начальника департамента здравоохранения региона Александра Холопова. Глава облздрава лишился своей должности за фотографии из морга, которые стали достоянием общественности.