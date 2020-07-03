СМИ: Россия потребует от Украины закрепить статус Донбасса в конституции

https://static.news.ru/photo/aa1cbf76-bd36-11ea-b7c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Россия во время переговоров в Берлине (Германия), посвящённым конфликту на юго-востоке Украины, собирается потребовать от властей Украины скорейшего закрепления в конституции страны правового статуса Донбасса и представления перечня удерживаемых лиц.

По информации немецкого издания Der Spiegel (ссылается на неофициальный рабочий документ представителей РФ), делегация Кремля предложит Киеву до 6 июля 2020 года в рамках контактной группы представить варианты изменения основного закона Незалежной. По данным журналистов, Москва настаивает реализации Украиной «формулы Штайнмайера» (определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей). Документ подразумевает получение Донбассом постоянного особого статуса в составе Украины, как только Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) официально признает местные выборы в ЛНР и ДНР свободными и справедливыми.

Кроме того, Киев должен «без дополнительных условий» к 6 июля обнародовать списки удерживаемых в самопровозглашённых Донецкой и Луганской Народных Республиках лиц для их обмена. Предполагается, что ДНР и ЛНР поступят так же.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Также для урегулирования ситуации в 2015 году были разработаны так называемые Минские соглашения. Среди прочего документ предусматривает прекращение огня, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины. Официальный Киев и сепаратисты постоянно обвиняют друг друга в нарушении этих пунктов.

Рабочим органом для решения оперативных вопросов, требующих взаимодействия между противоборствующими сторонами, была признана Трёхсторонняя контактная группа. В неё входят представители Украины, ОБСЕ и России.

Россию подвергли санкциям страны Евросоюза и США из-за войны на востоке Украины (лидеры этих государств считают, что сепаратистов поддерживает Кремль) и присоединения Крыма. Под ограничения попали физические и юридические лица, способствовавшие этим событиям. Их список довольно обширен, с ними прекращены бизнес-контакты и торговый оборот. От введения санкций пострадала не только экономика России, но и отчасти экономики европейских стран.

Ранее NEWS.ru писал, что по мнению Украины, Минские соглашения являются юридически никчёмными. Однако Киев заинтересован в минском процессе как площадке, которая может содействовать завершению конфликта в Донбассе.