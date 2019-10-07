https://static.news.ru/photo/9e588edc-e96e-11e9-a01c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Волна отставок глав российских регионов может начаться во второй половине октября. Очередное обновление губернаторского корпуса связано с единым днём голосования.

Кандидатов на оставление должности выбирают в Кремле с учётом динамики рейтингов и антирейтингов губернаторов, запроса на обновление власти, элитных расколов в регионах и оценки экономических успехов. Об этом сообщает газета « Коммерсант » со ссылкой на близкие к администрации президента источники.

Три из них подтвердили изданию высокую вероятность ухода со своего поста главы Еврейской автономной области Александра Левинталя. Его преемником называют сенатора Ростислава Гольдштейна.

Также могут уйти в отставку Иван Белозерцев (Пензенская область), Наталья Комарова (ХМАО), Владимир Илюхин (Камчатский край), Михаил Игнатьев (Чувашия), Игорь Орлов (Архангельская область) и Анатолий Артамонов (Калужская область).

Под вопросом отставка главы Ростовской области Василия Голубева, в которой, по данным издания, заинтересован Ростех. Имеются претензии со стороны администрации президента и к губернатору из Иркутска Сергею Левченко, считают источники газеты.

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