MSNBC: Байден попросит Си Цзиньпина повлиять на Путина

Президент США Джо Байден планирует попросить в телефонном разговоре председателя КНР Си Цзиньпина повлиять на Владимира Путина, чтобы российский лидер завершил специальную военную операцию на Украине, сообщил первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман американскому телеканалу MSNBC.

Мы надеемся, Си Цзиньпин выбирает здесь правильную сторону истории, — отметила Шерман

Телефонный разговор между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Джо Байденом состоится в пятницу в 9 утра по вашингтонскому времени, 16:00 мск.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что американский президент Джо Байден заявит руководству КНР, что Вашингтон предпримет меры, если выяснится, что Китай поддерживает действия России на Украине. При этом глава внешнеполитического ведомства не назвал меры, которые могут быть предприняты.