Слуцкий прокомментировал получение Украиной статуса партнёра НАТО

https://static.news.ru/photo/bc8a6686-acce-11ea-83ef-fa163e074e61_660.jpg Леонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Политическим ходом стран Запада назвал предоставление Киеву партнёрского статуса председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Предоставление Украине статуса партнёра расширенных возможностей НАТО — политический шаг, который вовсе не означает скорое вступления Киева в альянс, — написал Слуцкий в Twitter.

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Парламентарий предположил, что это может быть очередным ходом западных стран в большой геополитической партии на «Великой шахматной доске», где «Украина снова пешка».

12 июня Украина получила статус партнёра расширенных возможностей НАТО. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, это укрепит взаимодействие страны с альянсом.

Таким образом Украина стала шестым государством после Австралии, Финляндии, Грузии, Иордании и Швеции, которое получило статус партнёра «расширенных возможностей», введённый НАТО в 2014 году. Он призван выстраивать более глубокие двусторонние отношения с альянсом.

Как писал NEWS.ru, ранее НАТО назвала преимущества Украины после получения статуса партнёра.