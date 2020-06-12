Политика

Слуцкий прокомментировал получение Украиной статуса партнёра НАТО

19:58, 12 июня 2020
Леонид Слуцкий Леонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Политическим ходом стран Запада назвал предоставление Киеву партнёрского статуса председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Предоставление Украине статуса партнёра расширенных возможностей НАТО — политический шаг, который вовсе не означает скорое вступления Киева в альянс, — написал Слуцкий в Twitter.

Парламентарий предположил, что это может быть очередным ходом западных стран в большой геополитической партии на «Великой шахматной доске», где «Украина снова пешка».

12 июня Украина получила статус партнёра расширенных возможностей НАТО. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, это укрепит взаимодействие страны с альянсом.

Таким образом Украина стала шестым государством после Австралии, Финляндии, Грузии, Иордании и Швеции, которое получило статус партнёра «расширенных возможностей», введённый НАТО в 2014 году. Он призван выстраивать более глубокие двусторонние отношения с альянсом.

Как писал NEWS.ru, ранее НАТО назвала преимущества Украины после получения статуса партнёра. 

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