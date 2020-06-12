Слуцкий прокомментировал получение Украиной статуса партнёра НАТО

Парламентарий предположил, что это может быть очередным ходом западных стран в большой геополитической партии на «Великой шахматной доске», где «Украина снова пешка».
12 июня Украина получила статус партнёра расширенных возможностей НАТО. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, это укрепит взаимодействие страны с альянсом.
Таким образом Украина стала шестым государством после Австралии, Финляндии, Грузии, Иордании и Швеции, которое получило статус партнёра «расширенных возможностей», введённый НАТО в 2014 году. Он призван выстраивать более глубокие двусторонние отношения с альянсом.
Как писал NEWS.ru, ранее НАТО назвала преимущества Украины после получения статуса партнёра.