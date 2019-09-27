Совместная следственная группа по расследованию крушения Boeing 777 в Донбассе рассматривает дело необъективно.
Дипломатический источник
Россия неоднократно подтверждала не словами, а делами готовность к совместной работе в полном соответствии с требованиями резолюции 2166 СБ ООН, — заключил информатор.
Ранее News.ru писал, что Служба безопасности Украины (СБУ) сотрудничает со следователями из Нидерландов по делу о сбитом над Донбассом в 2014 году малайзийском Boeing MH17. При этом спецслужбе неизвестно о переквалифицировании в подозреваемого Владимира Цемаха.