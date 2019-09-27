https://static.news.ru/photo/2eda3f74-e144-11e9-bed7-fa163e074e61_660.jpg Фото: defensie.nl

Совместная следственная группа по расследованию крушения Boeing 777 в Донбассе рассматривает дело необъективно.

Дипломатический источник РИА Новости сообщил, что следствие «подгоняет» результаты под ответ, подготовленный заранее. При этом оно отвергает любые сомнения, с чьей бы стороны они ни звучали, подчеркнул он.

Россия неоднократно подтверждала не словами, а делами готовность к совместной работе в полном соответствии с требованиями резолюции 2166 СБ ООН, — заключил информатор.

Ранее News.ru писал, что Служба безопасности Украины (СБУ) сотрудничает со следователями из Нидерландов по делу о сбитом над Донбассом в 2014 году малайзийском Boeing MH17. При этом спецслужбе неизвестно о переквалифицировании в подозреваемого Владимира Цемаха.