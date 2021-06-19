Slate: Байден теряет позиции у республиканцев из-за их симпатий к Путину

https://static.news.ru/photo/71dfc870-d0b7-11eb-86f1-96000091f725_660.jpg Фото: White House/Global Look Press

Президент США Джо Байден теряет политическую поддержку среди республиканцев, при этом у них растут симпатии и доверие к российскому лидеру Владимиру Путину, сообщает американское издание Slate.

Республиканская партия пошла на улучшение отношений с Москвой в 2016 году. К 2017 году такую позицию уже поддерживало большинство её представителей, отмечает Slate.

Издание считает, что базу для этого заложил бывший президент США Дональд Трамп. Изменения продолжаются и после того, как он оставил высокий пост. Сейчас республиканцы реже на 10–20%, чем демократы, называют Россию врагом.

Многие республиканцы лично доверяют Путину или восхищаются им. Согласно двум опросам, проведённым на этой неделе компанией Morning Consult для издания Politico и компанией YouGov для издания Economist, среди республиканцев итоговый рейтинг популярности Путина выше, чем у Бадена, с преимуществом в 16 и 22 процентных пункта соответственно, — подчёркивается в публикации издания.

Оно добавляет, что это грозит позициям Байдена, чьи угрозы ввести санкции или применить силовые методы, Республиканская партия может не поддержать.

Ранее стало известно, что читатели сайта Fox News отреагировали на российско-американский саммит в Женеве. Большинство пользователей посчитало, что президент США Джо Байден был в Швейцарии неубедительным в отличие от российского лидера Владимира Путина. В комментариях они отметили, что хозяин Белого дома показал себя не с лучшей стороны.