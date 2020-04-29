СК начал проверку по публикациям о двойном гражданстве Мизулиной

https://static.news.ru/photo/8883f0dc-8a0a-11ea-b784-fa163e074e61_660.jpg Елена Мизулина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственный комитет РФ начал проверку по факту публикаций в СМИ о наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

По факту появления данных негативных публикаций проводится проверка, — сказал собеседник агентства.

Ранее NEWS.ru писал о том, что норму о запрете иметь двойное гражданство следует не только прописать в Конституции РФ, но и включить в кодекс этики государственного гражданского служащего, судьи, прокурора, депутата. Об этом в своей авторской колонке на NEWS.ru написал заслуженный юрист России Иван Соловьёв. Он также предложил закрепить в должностных регламентах и контрактах упоминание о том, что поступающий на высокую госдолжность руководитель или депутат не имеет гражданства другой страны.