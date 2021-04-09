Система помощи детям с тяжёлыми заболеваниями изменится в России

https://static.news.ru/photo/99b3bda2-9b2e-11eb-9db2-96000091f725_660.jpg Фото: Sergey Voronin/Russian Look/Global Look Press

Вице-спикер Ирина Яровая внесла в Госдуму законопроект об изменении системы онкогематологической помощи детям. В частности, депутат предлагает разрешить врачам лечить детей «взрослыми» препаратами.

Оплачиваться препараты будут за счёт средств системы ОМС, Имеются в виду такие лекарства, в инструкции к которым не указано, что их можно принимать детям, сообщает «Коммерсант». Также предлагается, чтобы клиники продолжали «вести» пациента и по достижении им совершеннолетия.

Препараты, о которых идёт речь, — это лекарства, которые назначаются по не упомянутым в инструкции показаниям. Их использование обусловлено недоступностью альтернативной терапии. Согласно законопроекту, на данный момент ни одна инструкция к препарату для лечения онкологии не содержит указания на возможность применения его детям с онкологическими заболеваниями.

Если документ будет принят, это значительно облегчит работу врачей, а пациентам дадут возможность доступа к жизненно необходимому лечению.

Ранее NEWS.ru сообщал, что онкологические заболевания у детей вызваны иными причинами, нежели у взрослых. Среди наиболее опасных факторов, способствующих возникновению злокачественных образований у взрослых, эксперты отмечают: курение, алко- и наркозависимость, ожирение, стресс, солнечное излучение, переутомление, загрязненную окружающую среду и сопутствующие заболевания.