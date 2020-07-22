Си Цзиньпин приедет с визитом в РФ до конца года

https://static.news.ru/photo/defb30dc-ccc3-11ea-be63-fa163e074e61_660.jpg Си Цзиньпин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин планирует посетить Россию до конца 2020 года.

Об этом сообщил посол Москвы в Пекине Андрей Денисов во время дискуссии «Экономическое стратегическое взаимодействие Китая и России в эпоху постпандемии», организованной клубом «Валдай». По его словам, официальный визит президента России Владимира Путина в КНР, а также участие Си Цзиньпина в саммитах ШОС и БРИКС в РФ являются основными пунктами политической повестки второго полугодия 2020 года, передаёт РИА Новости.

Основные пункты политической повестки второго полугодия текущего года сохраняются в нашем рабочем графике, — сказал он.

Саммиты ШОС и БРИКС, запланированные на июль 2020 года, были перенесены на осень на фоне пандемии коронавируса.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор, в ходе которого условились о продолжении контактов на различных уровнях.