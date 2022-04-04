«Шутить не позволено»: депутат о желании Польши разместить ядерное оружие

Депутат Госдумы Юрий Швыткин в разговоре с NEWS.ru прокомментировал намерение Польши разместить в стране ядерное оружие США. По его словам, польское правительство должно понимать, что подобные шаги — это переход красной черты. Но при этом Соединённые Штаты, скорее всего, не пойдут на это, так как их «разум всё-таки возобладает». В этой ситуации пострадает только польский народ, так как Варшава делает своих же людей заложниками этой ситуации, считает политик. Он напомнил, что РФ в состоянии отразить любую направленную против неё агрессию.

Сегодня Польша славится своей русофобией и нужно понимать, что на территории Польши были первые размещены системы противоракетной обороны. И конечно же, Польша должна осознавать и самое главное — польский народ должен проявить гражданскую позицию и ответственность за настоящее и будущее своей территории. Поэтому ещё раз хочу подчеркнуть, что если будет размещаться на территории Польши ядерное оружие — мы понимаем, что это переход красной черты, за которую президент России говорил, что ни в коем случае нельзя переходить. Польша должна понимать, что действия нашего президента последовательны и адекватны — исходя из сегодняшней обстановки, и пусть сами осознают те риски, которые будут в случае размещения ядерного оружия, — отметил спикер.

Кроме того, Швыткин подчеркнул, что несмотря на растущую напряжённость у российских границ, Кремль может отразить любую агрессию. Но при всём этом будут приниматься превентивные меры.

Россия — ядерная держава, и шутить с нами никому не позволено и мы никому не позволим. Поэтому здесь, ещё раз повторяю — потенциала нашей страны достаточно для отражения агрессии любого противника. Другое дело, что безусловно никто не собирается развязывать ядерную войну. Мы же понимаем, что это практически крах человечества. Поэтому предпринимаются, в первую очередь, с нашей стороны все действия превентивного характера, которые, в свою очередь, позволяют принять холодный душ руководителям стран Запада, а не развязывать ядерную войну, — подытожил специалист.

Ранее польский вице-премьер, председатель комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский заявил, что Польша готова разместить у себя ядерное оружие США, если Вашингтон об этом попросит. Он также предложил создать на территории Польши новый командный центр НАТО.