Шеремет назвал кощунством планы Зеленского установить колокол в Симферополе

https://static.news.ru/photo/54285c4c-9202-11ea-89bb-fa163e074e61_660.jpg Михаил Шеремет Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Планы президента Украины Владимира Зеленского установить в Симферополе памятник в виде колокола являются кощунством. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

Президенту Украины пора прекратить играть словами и вмешиваться в дела соседнего государства. Украина не имеет никакого отношения к Крыму. Это выглядит кощунственно. Украинским властям нужно не новые памятники возводить, а сохранять существующие, — цитирует РИА Новости парламентария.

Он подчеркнул, что Украине нужно раз и навсегда оставить претензии на Крым и начать выстраивать добрососедские отношения с Россией.

Тогда и следует установить памятник на крымском участке российско-украинской государственной границы, символизирующий братские отношения двух государств, — сказал Шеремет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о старте проекта, в рамках которого будут установлены четыре мемориальных колокола. Один из них — колокол Единства — в Симферополе. Глава государства уточнил, что колокол Памяти появится в Луганской области, с которой началось освобождение республики от захватчиков в 1942 году. Колокола Победы и Мира планируется установить в Закарпатье и Донецке соответственно. В Симферополе, по замыслу президента, должен появиться колокол Единства.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года после референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за присоединение к России. При этом Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.