https://static.news.ru/photo/606559b6-57eb-11ea-833a-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова и Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что в Отделении ООН в Женеве на российскую делегацию «набросились» журналистки из Грузии. По её словам, министр иностранных дел Сергей Лавров не пострадал.

Однако она сама получила травмы. Сотрудницы СМИ пытались добраться до главы российского ведомства, чтобы задать ему вопрос о том, посетит ли он Тбилиси.

Кричали, пихались, толкались, пытаясь пробиться к министру. Приходилось отодвигать потерявших всякое достоинство женщин, чтобы пройти вперёд, — написала она в Facebook.

Представительницы прессы задавали вопрос на русском языке, однако по-английски просили не трогать их.

Жалкое зрелище. Нас с коллегой «зацепило», но шеф не пострадал. <...> Стиль «Саакашвили (бывший президент Грузии. — NEWS.ru), падающий на землю под обстрелом российской авиации», — заключила она.

Ранее, как писал NEWS.ru, Захарова прокомментировала слова главы Международной совместной следственной группы (JIT) по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе Фреда Вестербеке о наличии очевидца запуска ракеты «Бук» по лайнеру. Она назвала расследование «балаганом».