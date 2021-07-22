Сергей Миронов: «Падение нашего рейтинга – это миф»

Партия «Справедливая Россия – За Правду» на предстоящих выборах в Госдуму готовится заметно потеснить «Единую Россию». О том, что партия намерена предложить своим избирателям в интервью NEWS.ru рассказал её председатель Сергей Миронов.

— Дайте прогноз, сколько партия наберет на ближайших выборах?

В июне на съезде нашей партии я поставил задачу занять как минимум второе место и потеснить «Единую Россию». Подчеркиваю: как минимум! Это значит, что мы можем претендовать на первое место. И я был бы в этом еще больше уверен, если бы наше избирательное законодательство было более совершенным.

Сергей Миронов Сергей Булкин/NEWS.ru

Поясню, о чем речь. У нас в стране при распределении мандатов депутатов Госдумы действует метод империале. То есть количество мест в парламенте не находится в прямой зависимости от количества голосов, полученных той или иной партией на выборах. Это несправедливо. Мы против применения этого метода. И без него имели бы больше голосов в Госдуме, чем у нас есть сейчас.

Но даже несмотря на действующие правила, «Справедливая Россия — За правду» намерена, как я уже сказал, существенно увеличить свое представительство. Те социологические данные, которыми мы располагаем, подтверждают: цель вполне реальна!

— Какие основные задачи у партии в следующем созыве?

Основная задача — отменить ряд действующих антинародных законов и принять действительно нужные людям законы. И это не общие планы, а вполне конкретный перечень законопроектов, которые мы внесли или намерены внести в Госдуму. Назову лишь главные из них.

Во-первых, это отмена повышения пенсионного возраста и возраст на уровень 55-60 лет. Все опросы показывают, что подавляющее число наших граждан были против этой реформы, которая проводилась под надуманным предлогом повышения пенсий. Пенсии в итоге остались такими же нищенскими.

Далее, введение индексации пенсий для работающих пенсионеров, которую у них отняли в 2016 году. Государство с тех пор задолжало людям более 1,4 триллиона рублей. Эти деньги надо вернуть.

Но только вернуть долги недостаточно. Нужно кардинально повышать уровень жизни пенсионеров и вообще всех россиян. Для этого необходимо законодательно повысить прожиточный минимум до 31 тысячи рублей, а МРОТ — до 50-60 тысяч. Это научно обоснованные расчеты по состоянию на 2020 год. Разумеется, их надо будет актуализировать и отталкиваться от них при выплатах пенсий, зарплат, пособий и всего остального.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Другая наша инициатива в сфере повышения доходов населения — введение справедливого базового дохода. Это 10 тысяч рублей каждый месяц каждому гражданину России с момента рождения и по факту его гражданства от сверхдоходов от продажи нефти и газа. Уже с 2022 года можно будет начать выплаты малоимущим гражданам и семьям с детьми. С 2027 года эти деньги сможет получать каждый россиянин. Поэтапное введение базового дохода поможет выполнить национальную цель по снижению бедности до 6,5% к 2030 году.

Среди наших других предложений — введение прогрессивной шкалы налогообложения и налога на роскошь. Богатые должны платить больше. Эта идея находит понимание у все большего числа наших граждан. Более того, её уже признают и в правительстве. Как вы знаете, богатые уже платят не 13%, а 15%. Лед тронулся! Убежден, новая Дума, где у нас будут мощная фракция социалистов, примет соответствующие законы.

— Какие законопроекты вы точно будете предлагать в следующем созыве?

Часть их я уже назвал. Среди других упомяну пакет законов об образовании, которые гарантируют первое бесплатное высшее образование для всех граждан нашей страны, повышают эффективность управления и финансовое обеспечение школ и вузов, в том числе зарплаты учителей и преподавателей. Эти законопроекты уже внесены в Госдуму.

Мы обязательно будем добиваться отмены Единого госэкзамена. Либо, как минимум, дать выпускникам право выбора между ЕГЭ и традиционными экзаменами. Этот экзамен оторван от школьной программы и давно превратился в инструмент выкачивания денег из родителей старшеклассников, ведь для того, чтобы хорошо сдать ЕГЭ нужны репетиторы. Это прямой путь к расслоению общества на умных и богатых с одной стороны и малообразованных бедных с другой.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Другая важная тема — здравоохранение. Мы будем настаивать на реформировании этой отрасли и кардинальном изменении госполитики в области охраны здоровья граждан. Пора прекратить политику «укрупнения» и «оптимизации» государственных медицинских учреждений. При обсуждении проекта бюджета на следующий год наша фракция будет добиваться увеличения расходов на здравоохранение до 7% валового внутреннего продукта России (сейчас около 3,5%).

Также мы уверены, что необходимо отказаться от страховой медицины и ликвидировать Фонд обязательного медицинского страхования как ненужную прослойку между гражданами (пациентами) и государственными учреждениями здравоохранения. А с ним и частные страховые компании, которые сейчас работают в системе ОМС — пусть они остаются только для тех, кто сам хочет платить за свое лечение.

Законопроектов много. Напомню, что наша фракция занимает по общему числу внесенных документов второе место, а по числу законопроектов на одного депутата — первое. После выборов мы будем не только вносить, но и принимать эти законы.

— Получится ли, на ваш взгляд, существенно ослабить монополию «Единой России»?

Уверен в этом. Эта монополия и так уже же ослаблена. Причём сами единороссы её последовательно ослабляют — своими решениями, своей несамостоятельностью, готовностью менять позиции, когда это им выгодно. Например, они регулярно отклоняют наши инициативы, а потом вносят от своего лица, с помпой принимают и выдают за собственное достижение. Уверен, такое паразитирование на других фракциях и доверии избирателей долго не продлиться.

Да, у них ещё есть административный ресурс, но свой главный политический ресурс — доверие народа — они стремительно утрачивают. И сами наносят удары по остаткам этого доверия такими, например, шагами, как повышение пенсионного возраста.

— Что получилось и не получилось сделать в предыдущем созыве?

Мы добились, чтобы в обновленной Конституции была закреплена норма об обязательной ежегодной индексации пенсий. Но не получилось добиться, чтобы эта норма выполнялась. Правительство, как я уже сказал, упорно отказывает пенсионерам в этом конституционном праве. Так что пока это полупобеда. Но мы обязательно добьемся полной.

А настоящая победа — принятый по нашей инициативе закон об отмене платы за внутренний роуминг для абонентов мобильной связи. Пришлось преодолеть мощное и организованное сопротивление операторов сотовой связи. Они не случайно так держались за этот анахронизм — ведь речь шла о миллиардах рублей. Мы помогли гражданам сберечь эти деньги.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Из того, что не получилось назову принятие закона о повышении пенсионного возраста. Думское большинство приняло его несмотря на возражение всех оппозиционных фракций. Вот вам и результат монополии «Единой России». Мы в долгу перед нашими избирателями, перед всем нашим народом. И постараемся сделать всё, чтобы в будущем созыве эта драматическая ошибка была исправлена.

— Что уникального партия в этом году предлагает избирателю, что он точно за вас проголосует?

Пожалуй, это наше предложение о справедливом базовом доходе. Такого никогда не было в истории нашей страны. Уверен, эта идея найдёт отклик у всех. Её сила в том, что она отвечает коренным представлениям нашего народа о справедливости.

И, кстати, уникальна эта идея только для России. В Европе это уже норма. У нас же пока ситуация уникальна со знаком «минус».

Правительство готово триллионы отдавать на «помощь» олигархам. Но жмется дать десять тысяч обычному гражданину. Якобы такая поддержка людей разгоняет инфляцию. Однако мировая практика говорит об обратном. Убежден, введение справедливого базового дохода должно стать одной из главных задач нового состава Думы.

Главное, чтобы избиратели пришли на избирательные участки. Высокая явка на выборах — это приговор политической монополии «Единой России». Многие люди не верят в возможность победить ее административный ресурс, потому что считают, что выборы нельзя провести честно. Мы гарантируем, что это можно сделать с помощью нашей программы «Справедливый наблюдатель». Наши наблюдатели, а это более 120 тысяч человек, будут работать по всей стране, на каждом избирательном участке и защитят голоса избирателей.

— Вы сильно упали в рейтинге за последние годы. Почему это произошло? Как можно ситуацию исправить?

«Падение» нашего рейтинга — это миф, который используется перед каждыми выборами. Год от года рейтинг якобы «падает», но каждый единый день голосования посрамляет тех, кто нас уже почти полтора десятилетия хоронит. Потому что все эти рейтинги неизвестного происхождения — не рейтинги вовсе, а неприкрытые попытки манипуляций.

Поэтому посоветую вам пользоваться другими, более надёжными источниками информации.

Есть иная социология, я ей больше доверяю. Она закрыта, но у меня есть возможность её получать. Так вот, то, что рейтинги «Единой России» падают — это правда. Рейтинги КПРФ стабильны, а вот рейтинги ЛДПР падают. В то же время рейтинг нашей партии растёт. Сейчас мы с ними практически идем вместе и буквально на считанные проценты пока отстаем от КПРФ.

Кроме того, если вы возьмете данные социологии на начало избирательной кампании и по итогам голосования, то рост рейтингов КПРФ и ЛДПР составляет 1,5-2%. Мы иногда начинаем с 5%, а завершаем с 12-13%. Экспоненту вверх демонстрирует только наша партия. Это всегда так было, и этот год не станет исключением.