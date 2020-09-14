В Совфеде считают, что политика Японии не изменится при новом премьере

https://static.news.ru/photo/80441860-f66c-11ea-ab02-fa163e074e61_660.jpg Ёсихидэ Суга Фото: Eugene Hoshiko/XinHua/Global Look Press

Япония не изменит своей политики в отношении России после избрания действующего генсека кабмина Японии Ёсихидэ Суга на должность председателя правящей в стране Либерально-демократической партии, сообщил NEWS.ru сенатор Совфеда от Еврейской автономной области Владимир Джабаров.

У японцев достаточно ровная политика в отношении нашей страны. Они постоянно выражают готовность к сотрудничеству, но всё упирается в пресловутый вопрос, связанный с северными территориями, — заявил NEWS.ru Джабаров.

Сенатор подчеркнул, что Россия готова к переговорам с Японией и к заключению полномасштабного мирного договора «без каких-либо условий чрезмерного порядка для освоения островов Курильской гряды» и для реализации совместных проектов.

Как писал NEWS.ru, Ёсихидэ Суга сменил на должности председателя правящей в стране Либерально-демократической партии премьера государства Синдзо Абэ. Ёсихидэ Суга выбрали председателем партии в результате съезда представителей либерал-демократов, который состоялся 14 сентября. Большинство человек на съезде поддержали именно кандидатуру нынешнего генерального секретаря кабмина. Планируется, что утверждения Суги в должности нового премьер-министра состоится в среду, 16 сентября.

Действующий пока что премьер Синдзо Абэ объявил о своём намерении уйти в отставку в конце августа. Он установил рекорд по времени пребывания на посту главы правительства за всю историю Японии (2799 дней с момента начала второго премьерского срока).