Сенатор объяснил право России предъявлять требования Украине

https://static.news.ru/photo/dffac9d0-be0d-11ea-9dd1-fa163e074e61_660.jpg Сергей Цеков Фото: council.gov.ru

Россия является единственным государством на планете, имеющим историческое право выдвигать требования к Киеву, считает сенатор от Крыма, член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков. Политик добавил, что президент Украины — Владимир Зеленский — лукавит, называя инициативы Москвы невыполнимыми.

По информации немецкого издания Der Spiegel (ссылается на неофициальный рабочий документ представителей РФ), делегация Кремля предложит Киеву до 6 июля 2020 года представить варианты изменения основного закона Незалежной. По данным журналистов, Москва настаивает на реализации Незалежной «формулы Штайнмайера» (определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей). Документ подразумевает получение Донбассом постоянного особого статуса в составе Украины, как только Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) официально признает местные выборы в ЛНР и ДНР свободными и справедливыми.

Россия — единственная страна в мире, которая имеет историческое право что-то требовать от Украины, потому что Украина как государство состоялась благодаря России. <...> Он (Владимир Зеленский. — NEWS.ru) плохо понимает реалии. Если Украина хочет стать демократическим и цивилизованным государством, то ей нужно, прежде всего, прислушиваться к России, — цитирует Цекова РИА Новости.

Он напомнил, как в момент объединения Украины и России в 1654 году землями Незалежной являлась относительно скромная территория. По словам Цекова, Москва всегда вставала на защиту соседей, расширяла Украину и развивала её.

В частности, весь юго-восток современной Украины и западная часть — это то, что она получила после и благодаря воссоединению с Россией, — резюмировал член Совфеда.

3 июля 2020 года состоялась встреча представителей стран «нормандской четвёрки». Делегация Киева обсудила с другими участниками переговоров повестку дня контактной группы по Донбассу и предпосылки для проведения очередных переговоров. Кроме того, дипломаты затронули тему выполнения договорённостей, достигнутых по итогам парижского саммита в декабре 2019 года.

Участники переговоров призвали приложить максимальные усилия для полного выполнения решений саммита в Париже. В частности, они сошлись во мнении о необходимости реальных мер для обеспечения полного прекращения огня в Донбассе.

Однако замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что по итогам прошедшей 3 июля встречи в Берлине прорыва в процессе урегулирования достичь не удалось. Например, не получилось добиться «от Украины чёткого, внятного ответа» по поводу закрепления в Конституции страны в части децентрализации, что предусмотрено Минскими соглашениями.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Также для урегулирования ситуации в 2015 году были разработаны так называемые Минские соглашения. Среди прочего документ предусматривает прекращение огня, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины. Официальный Киев и сепаратисты постоянно обвиняют друг друга в нарушении этих пунктов.

Рабочим органом для решения оперативных вопросов, требующих взаимодействия между противоборствующими сторонами, была признана Трёхсторонняя контактная группа. В неё входят представители Украины, ОБСЕ и России.

Россию подвергли санкциям страны Евросоюза и США из-за войны на востоке Украины (власти этих государств считают, что сепаратистов поддерживает Кремль) и присоединения Крыма. Под ограничения попали физические и юридические лица, способствовавшие этим событиям. Их список довольно обширен, с ними прекращены бизнес-контакты и торговый оборот.

Ранее NEWS.ru писал, что по мнению Украины, Минские соглашения являются юридически никчёмными. Однако Киев заинтересован в минском процессе как площадке, которая может содействовать завершению конфликта в Донбассе.