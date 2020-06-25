Сенатор назвал дилетантством слова Порошенко о возможности вернуть Крым

https://static.news.ru/photo/6f2b975a-b78e-11ea-b837-fa163e074e61_660.jpg Сергей Цеков Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Заявления экс-президента Украины Петра Порошенко о наличии уникального шанса по возвращению Крыма стали результатом дилетантского отношения к вопросу. Такого мнения придерживается член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Всё это показатель высокого уровня дилетантского отношения к крымскому вопросу среди руководителей Украины. К сожалению, они так и не поняли, почему Крым вернулся на свою историческую родину — в Россию, — заявил Цеков журналистам РИА Новости.

Политик считает, что для России Крым — это часть родной и священной исторической земли, а для Украины — только часть территории, которая может приносить прибыль.

Цеков уверен, что украинским политикам ни при каких условиях не удастся вернуть Крым обратно.

Как бы ни складывалась ситуация в мире и в экономике нашей страны, Крыму всегда будет оказываться поддержка, — подчеркнул сенатор.

Ранее слова Порошенко о Крыме прокомментировал сенатор Алексей Пушков. Он подчеркнул, что Украина навсегда потеряла полуостров. По его словам, ни о каком «возвращении не может быть и речи».

Бывший украинский лидер считает, что мировая экономическая ситуация, снижение цен на нефть и «глубокий кризис» в России помогут Украине «вернуть» Крым обратно. Киев должен укрепить международную солидарность, оказать на Москву давление и заставить её уйти из Крыма, полагает Порошенко.

В марте 2014 году на полуострове прошёл референдум, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Киев считает Крым временно оккупированной территорией.

Порошенко был президентом Украины с с 7 июня 2014 года по 20 мая 2019 года. В настоящее время он является председателем политической партии «Европейская солидарность».