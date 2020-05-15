Сенатор: Крыму не нужно турецкое признание российского статуса полуострова

https://static.news.ru/photo/0034e43a-be20-11ea-8964-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Крым не нуждается в признании своего российского статуса со стороны Турции. Об этом заявил сенатор от Крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Нас не удивляет это заявление министра иностранных дел Турции. Нам их признание не требуется и особо не волнует. Крымчан не интересует признание других стран. Самое главное, что Крым стал неотъемлемой и естественной частью РФ. Для Крыма самое главное признание — это признание и поддержка России, — сказал РИА Новости политик.

Он предположил, что рано или поздно мировое сообщество будет вынуждено признать Крым частью России, поскольку это свершившийся исторический факт, с которым нужно считаться.

Как писал NEWS.ru, глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что отказ властей Турции признать Крым частью России свидетельствует об их неспособности оценивать адекватно международную обстановку. Он добавил, что турецкое правительство не вечно в нынешнем составе. С назначением нового состава кабмина его отношение к данному вопросу может измениться.

Между тем турецкая партия Vatan («Родина») в ходе онлайн-совещания представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, в котором есть пункт о признании Крымского полуострова территорией России. В партии отметили, что положение крымских татар заметно улучшилось, с тех пор как Крым стал российским.

Ранее украинские СМИ сообщили, что министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна поддерживает территориальную целостность Украины и не признаёт «незаконную аннексию Крыма». По его словам, эта принципиальная позиция никогда не изменится. Заявление сделано на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой во время его рабочего визита в Турцию.

Крым вошёл в состав РФ в 2014 году после проведённого на полуострове референдума, на котором за это проголосовали более 97% избирателей. Власти Украины его результаты не признают и продолжают считать Крым своей территорией. В этом Киев поддерживают ряд стран Запада.