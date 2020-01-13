https://static.news.ru/photo/da9bd464-3615-11ea-8356-fa163e074e61_660.jpg Фото: most.life

Спецслужбы Украины готовили теракт в преддверии проезда президента России Владимира Путина по Крымскому мосту. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Константин Затулин в эфире телеканала «Россия-1». По его словам, взрывы должны были произойти примерно за неделю до официального открытия железнодорожной части моста.

Это я говорю впервые в открытом эфире, — подчеркнул парламентарий.

Затулин отметил, что только в 2019 году за подготовку терактов в России было осуждено 79 человек.

Президент России Владимир Путин в понедельник, 23 декабря, лично проехал на поезде по железнодорожной части Крымского моста. Глава государства оценил как техническое состояние, так и красоту сооружения. Путин заметил, что поезд по железнодорожной части идёт ровно и ощущения от движения мягче, чем на автомобильном полотне моста. Главу государства в поездке сопровождал министр транспорта Евгений Дитрих, писал NEWS.ru.