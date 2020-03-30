https://static.news.ru/photo/af35c468-f69d-11e9-a1e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Совбез ООН во время пандемии будет проводить голосование по резолюциям по новой системе — по электронной почте. Также СБ ООН может работать по удалённой схеме в ближайшие два месяца.

Об этом сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, в настоящее время предусмотрена схема с письменным голосованием, когда проект резолюции выносится на рассмотрение делегаций до голосования, затем страны — члены СБ докладывают SCAD (отдел по делам СБ) о своей позиции по проекту в течение 24 часов.

После подсчёта всех голосов SCAD передаёт итоги голосования председателю СБ. При этом ранее обсуждалось голосование по видеосвязи, сообщает ТАСС.

Полянский также отметил, что ранее российская сторона выступала против голосования по видеосвязи, так как данный вариант не прописан в Уставе ООН и имеет технические проблемы.

Как ранее писал NEWS.ru, представители России внесли на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН новую резолюцию. Документ призывает к солидарности государств в борьбе с распространением коронавируса.