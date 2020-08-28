Санкции США против российских НИИ оценили в МИД РФ

https://static.news.ru/photo/b1c1388a-e926-11ea-9078-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва считает вопиющими санкции, которые власти США ввели в отношении российских НИИ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, особенно возмутительно то, что под ограничения попали учёные, занимающиеся разработкой вакцины от коронавируса. Захарова предположила, что санкции являются методом недобросовестной конкурентной борьбы.

Создаётся впечатление, что речь снова идёт о банальном использовании санкционного давления в интересах продвижения собственных компаний, сейчас уже фармакологических, — цитирует Захарову сайт МИД.

Бюро по вопросам промышленности и безопасности Министерства торговли США внесло в санкционные списки пять российских НИИ, в числе которых 48-й Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны России, который вместе с центром Гамалеи разрабатывал вакцину от COVID-19. Вашингтон подозревает эти учреждения в связях с российской программой разработки химического и биологического оружия.

Ранее NEWS.ru писал, что Посол РФ в США назвал решение американских властей беспочвенным и бездоказательным. По его словам, Россия рассчитывает получить объяснения от Белого дома. Дипломат также добавил, что США затягивают с уничтожением запасов боевых отравляющих веществ, хотя остались в мире единственными его обладателями.