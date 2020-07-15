Советник «Роскосмоса» и экс-журналист Иван Сафронов мог стать разменной монетой в противостоянии спецслужб России и Чехии. Как стало известно NEWS.ru, решение о задержании и последующем аресте последовало после того, как Москва определилась с ответом на высылку из Праги российских дипломатов.

В Чехии в последние месяцы объявили охоту на «шпионов». Так, в начале июня стало известно, что оттуда выслали двух российских дипломатов, объявленных Прагой персонами нон-грата. Об этом заявляли премьер Андрей Бабиш и глава МИД Томаш Петржичек.

В основе этой высылки лежал конфликт между сотрудниками посольства РФ. По данным чешской стороны, один из дипломатов отправил местным спецслужбам ложную информацию об угрозе отравления рицином трёх пражских муниципальных политиков. Данная ситуация, по официальным утверждениям, звучащим из Праги, нанесла ущерб двусторонним отношениям и привела к повышенной нагрузке на силы безопасности Чехии.

Высланными дипломатами оказались и.о. главы представительства Россотрудничества Андрей Кончаков и сотрудник представительства по фамилии Рыбаков. Позднее чешская Служба безопасности и информации заявила, что «дело о яде» закрыто, а информация о рицине не подтвердилась.

В Москве же назвали этот шаг следствием «сфабрикованной провокации» и нежеланием Праги нормализовать «деградировавшие российско-чешские отношения».

Но просто так Россия это оставить не могла. Как сообщил NEWS.ru источник в силовых структурах, после данного инцидента ФСБ было дано распоряжение ответить на высылку дипломатов. Раздувать тему «шпиономании» по примеру Чехии в РФ никто не хотел, однако после некоторых размышлений было решено нанести удар именно по Ивану Сафронову, как по человеку, связанному с Чехией. Слежка за ним была установлена давно, а о его контактах с чешским посольством знали.

Именно поэтому было решено ответить Праге арестом Сафронова и не трогать чешских дипломатов. Тем более, что, как утверждают СМИ, речь в обвинении может идти о материалах журналиста, датируемых 2017-м годом.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Между тем именно в Праге расположена штаб-квартира оппозиционного «Радио Свобода», которое всегда славилось тем, что могло принять журналистов, покинувших Россию или ведущих информационную борьбу с Кремлем по собственным политическим мотивам. И, как пояснил NEWS.ru источник, сейчас решается вопрос о том, что сможет предложить чешская сторона следствию и лично Сафронову, так как не исключено, что ему могли обещать некое убежище и возможность переезда в Европу и даже работу в Чехии журналистом.

Вместе с тем, как пояснил собеседник портала, чешская сторона не хотела бы широкой огласки данного дела и планировала всё спустить на тормоза, поэтому сейчас идёт трехсторонний торг между чешской разведкой, Сафроновым и ФСБ. Возможные публикации информации, переданной им за границу и которую бы официально разрешили слить в прессу у нас, не выгодны Праге. Привлекать внимание к интересам в России и сотрудничеству с российскими журналистами там не хотят.

Во многом именно этим и объясняется и невозможность адвокатов ознакомиться с судебными материалами, так как «торговые переговоры» было решено скрыть от глаз общественности.

Иван Сафронов обвиняется по статье 275 УК РФ («Государственная измена»), свою вину он не признал. Он был задержан 7 июля. Несмотря на то, что ФСБ заподозрили его в передаче чешской стороне материалов, составляющих гостайну, конечным получателем этих данных могли быть США.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российская контрразведка сработала качественно, а преследуют его не за журналистскую деятельность.