Саакашвили заявил, что не конфликтует с Аваковым после «стакана воды»

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Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал новую стратегию Минэнерго США, согласно которой Россию и Китай нужно вытеснить с рынка ядерных технологий. По его словам, Вашингтон всегда стремился быть лидером, однако в текущей реальности уже давно не догоняет своих соперников.

Это мы видим даже по результатам борьбы с коронавирусом — США не являются примером для других государств. Так и в других сферах у них уходит инициатива, — подчеркнул он в...