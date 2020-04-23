Саакашвили заявил, что не конфликтует с Аваковым после «стакана воды»

Экс-глава Грузии и бывший руководитель Одесской области Михаил Саакашвили заверил, что не конфликтует с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым, несмотря на инцидент, когда тот бросил в него стакан с водой. Политики не скрывают плохого отношения друг к другу.
Сейчас не время конфликтов, — приводит слова Саакашвили РИА Новости.
В 2015 году глава МВД и Саакашвили устроили перепалку на заседании совета реформ при президенте Украины. Ссору не смог остановить даже Пётр Порошенко, руководивший на тот момент Незалежной.
Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший грузинский лидер принял предложение Владимира Зеленского занять пост заместителя премьера Украины.
По словам политика, президент страны поручил ему «заниматься переговорами с МВФ», поскольку в экономике сложилась «катастрофическая ситуация». Саакашвили также пообещал, что не будет конфликтовать с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.