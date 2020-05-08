Рябков скептически отозвался о диалоге с США по контролю вооружений

https://static.news.ru/photo/f0d5e3dc-91ff-11ea-aa4e-fa163e074e61_660.jpg Сергей Рябков Фото: MFA Russia/Global Look Press

Соединённые Штаты не ориентированы на продолжение диалога с Россией по вопросам контроля вооружений и стратегической стабильности. Об этом 9 мая заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Сигналы, в том числе публичные, из Вашингтона оснований для особого оптимизма не дают. Коллеги в Вашингтоне продолжают выставлять определённые условия для продолжения продуктивного диалога и в целом подают дело так, будто работа в области контроля над вооружениями нужнее России, чем США, — цитирует «Интерфакс» дипломата.

По его словам, высока вероятность того, что в ситуации с продлением договора о стратегических наступательных вооружениях Соединённые Штаты могут прибегнуть к такому же перекладыванию ответственности, что и в случае с односторонним выходом из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Ранее спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон не будет продлевать Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), пока к нему не подключится Китай. По его словам, если Россия хочет продления соглашения, то должна убедить Пекин сесть за стол переговоров, писал NEWS.ru.