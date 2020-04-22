Рябков: пандемия усилила борьбу государств за лидерство

https://static.news.ru/photo/03c9b054-849f-11ea-852f-fa163e074e61_660.jpg Сергей Рябков Фото: MFA Russia/Global Look Press

Конкуренция между крупными государствами за лидерство в будущем обостряется по мере формирования нового миропорядка. Пандемия коронавируса усиливают и ускоряют этот процесс. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Углубляются расколы, чреватые возникновением крупных международных конфликтов, потенциально глобальных, столкновениями между крупными державами, — цитирует дипломата ТАСС.

По словам Рябкова, необходимы политико-дипломатические ответы на общие мировые вызовы, совместные усилия ключевых международных игроков, направленные на их преодоление.

В мире, согласно последним данным, насчитывается более 2,5 млн инфицированных COVID-19. Скончались более 177 тысяч человек, выздоровели — свыше 697 тысяч. В России на сегодняшний день зафиксировано 57,9 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 4,4 тысячи человек, умерли — 513.

Ранее NEWS.ru писал, что крупнейшие страны Европы, Россия, Китай и США договорились не создавать «ненужных барьеров для торговли» при введении ограничений по COVID-19. Цель соглашения — не допустить дефицита продуктов и усугубления проблемы отсутствия продовольственной безопасности.