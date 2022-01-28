Россиянам рассказали, как защитить свою цифровую подпись от мошенников

Изменение законодательства решило ряд проблем с использованием Электронной цифровой подписи (ЭЦП), но мошенники продолжают пользоваться данными россиян, рассказала NEWS.ru глава Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде Людмила Куровская. По её словам, для защиты себя от преступников следует соблюдать осторожность.

Лучший способ защитить себя от кибермошенников — это соблюдать основные правила безопасности в Интернете: не пересылать кому-либо сканы паспортов, не вводить личную информацию на подозрительных сайтах и использовать сложные пароли, — подчеркнула она.

Эксперт отметила, что сейчас существует защита, например, для сделок с недвижимостью: их можно проводить только с использованием ЭЦП, которую выдал специальный аккредитованный центр. Если такой центр не проверил документы и личность, пострадавший может обратиться в суд и аннулировать договор купли-продажи, который оформил мошенник с использованием чужой подписи.

К сожалению, человек не узнает об оформлении на него ЭП до тех пор, пока не столкнётся с последствиями от использования такой подписи. Например, речь может идти о подписанном аферистами кредитном договоре. Однако это не относится к усиленным квалифицированным подписям, информацию о выдаче которых можно получить на портале госуслуг, — добавила она.

С 1 мая 2021 года в России дали право осуществлять покупку и продажу автомобилей через Интернет. Теперь граждане могут подписывать необходимые документы при помощи специально созданной электронной подписи и отправлять на регистрацию в ГИБДД. Такая функция, согласно статье 160 Гражданского кодекса, существовала и раньше, но россияне побаивались совершать онлайн-продажу или покупку без поддержки такого инструмента, как портал «Госуслуги».