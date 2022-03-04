Россиянам рассказали, как распознать вербовщиков из СБУ и спецслужбы НАТО

Глава Евразийского аналитического клуба, политолог Никита Мендкович в разговоре с NEWS.ru рассказал, как распознать вербовщика. По его словам, подобные кампании организовывает не только СБУ, но и военная разведка, а также спецслужбы НАТО. Для этого они используют Интернет. Ранее УФСБ Москвы заявило об учащении обращений граждан Украины с сообщениями о попытках украинских спецслужб использовать своих соотечественников, проживающих в России, для проведения разведки и диверсий.

В настоящий момент активизировалась массовая вербовка украинскими спецслужбами. Я имею в виду не только СБУ, но и военную разведку, а также спецслужбы НАТО по массовой вербовке граждан через сеть Интернет. Это диктуется необходимостью военной кампании и во многом напоминает тенденцию к массовой вербовке во время Второй мировой войны, которую практиковала фашистская Германия, — отметил Мендкович.

Эксперт по разведке объяснил, что «перед подобными агентами ставятся по большей части не разведывательные задачи, а провокационные: распространение антигосударственной пропаганды, участие в различных акциях, возможны мелкие диверсии». Он добавил, что «вместе с вербовочными заданиями зачастую распространяются инструкции по распространению „коктейлей Молотова“ и подобных устройств».

Вербовщики используют фейковые аккаунты, они пользуются базами данных западных социальных сетей, отбирая людей, которые в прошлом имели тяготение к оппозиционному, нигилистичному контенту. Выходят на них, чаще всего через комменты, представляются простыми обывателями. Вначале начинают обсуждать ситуацию на Украине, подбрасывают фейки, и если объект реагирует благожелательно, то начинаются вербовочные подходы и призывы к участию в незаконных действиях, — подчеркнул специалист.

Согласно его наблюдению, «для такой деятельности привлекаются малообразованные украинцы из маленьких городов, просто по принципу наличия знания разговорного или письменного русского языка». «Идут апелляции как к пещерному национализму, к антирусским настроениям, так и просто угрозы в адрес семьи», — считает собеседник.

Для такой деятельности привлекаются малообразованные украинцы из маленьких городов, просто по принципу наличия знания разговорного или письменного русского языка. Здесь опять-таки, судя по всему, делается ставка не на квалификацию, а на массовость, в надежде на то, что есть определённая прослойка антигосударственно настроенных людей, главное до них дотянуться — а дальше они сами всё сделают. Естественно, на сохранность такой агентуры ставку никто не делает, понимая, что после первых же незаконных действий люди будут задержаны, но это цель краткосрочная — просто создать хоть какую-то нестабильность в тылу России, — подытожил Мендкович.

Накануне глава Службы внешней разведки (СВР) России Cергей Нарышкин заявил, что у него есть информация о появлении многонациональных отрядов боевиков-джихадиcтов. При этом провокации СБУ и ВСУ на линии разграничения в Донбассе будут «задокументированы» так же, как в своё время фальшивки «Белых касок» в Сирии.