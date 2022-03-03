Россиянам рассказали, что может обозначать буква Z на российской технике

Военный эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин в комментарии для NEWS.ru предположил, что значат буквы Z и V на российской военной технике. Пометку сделали в рамках спецоперации РФ на Украине. По его словам, официально по этой теме нет нигде комментариев и расшифровки. В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины.

Есть всякие меметичные объяснения, что Z — это Зеленский, V — Владимир, а O — Олександрович, ну типа троллят таким образом. Но пока что нельзя сказать ничего объективного, возможно, военные в конце операции разъяснят, что это значит, дадут какое-то объяснение. А пока этот вопрос достоверно объяснить тяжело, предполагать можно, а объяснить тяжело, — подчеркнул собеседник.

Он считает, что этому есть объяснение, но его знают только военные, которые пока не хотят комментировать эту ему.

Очевидно, у военных есть понимание, для чего это. Кто-то говорит, что это название группировок, которые идут с разных направлений. У Украины есть своя трактовка, что чуть ли буква О — это не белорусские войска, хотя даже Пентагон подтвердил, что Белоруссия не собирается нападать на Украину и сил там не концентрирует, — отметил эксперт.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил о готовности провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. По словам главы Украины, он не ощущает конкретики по итогам первого раунда переговоров с Россией. Он также призвал Москву пойти навстречу Киеву. По словам украинского лидера, Россия должна «дать хотя бы намёк» на полное прекращение огня. Невозможно сесть за стол переговоров, когда летают самолёты и идёт бомбардировка, добавил Зеленский.