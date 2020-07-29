Россиян призывают отказаться от поездок в Белоруссию

Россиян просят воздержаться от поездок в Белоруссию после задержания 33 граждан РФ в республике. Такую рекомендацию дал комитет по делам СНГ Госдумы.
Депутаты считают, что в связи со сложившейся ситуацией каждый россиянин, решивший путешествовать через Минск, может оказаться под арестом. Дело в том, что маршруты через Минск во время пандемии и закрытия границ стали особенно популярными для путешественников,
Но после ареста россиян в белорусском санатории за решётку теперь может попасть любой турист.
Ранее NEWS.ru сообщал, что меры по усилению оперативного прикрытия государственных границ Белоруссии, в том числе границы с Россией, разъяснил официальный представитель Государственного пограничного комитета страны Антон Бычковский.
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