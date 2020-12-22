Россия запретила въезд представителям правительственного аппарата ФРГ

https://static.news.ru/photo/17ba5a68-4453-11eb-9cb4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Spicker/Global Look Press

Москва уведомила Берлин о введении запрета на въезд в страну ряда представителей правительственного аппарата Германии. Таким образом Россия отреагировала на санкции, которые Евросоюз ввёл в связи с отравлением Алексея Навального.

Как сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в МИД ФРГ, российские дипломаты проинформировали об этих мерах временную поверенную в делах ФРГ в России Беате Гржески. Конкретные имена попавших под ограничения чиновников пока не называются.

Ранее глава германского МИД Хайко Маас выступил в поддержку антироссийских санкций ЕС в связи с ситуацией вокруг Навального. Он назвал подобный жест Брюсселя правильным поступком, так как Россия не предприняла никаких действий для расследования инцидента.

Как писал NEWS.ru, введённые против России санкции ЕС оказали на экономику Германии лишь ограниченное влияние и не являются главной причиной снижения экономического сотрудничества с Россией, сообщили в правительстве ФРГ. В докладе Министерства экономики Германии говорится, что объём торговли между Берлином и Москвой начал падать в 2013 году — ещё до введения европейскими странами рестрикций в отношении России.

Также отмечается, что тогда же на территории РФ сократилось число компаний с участием германского капитала. В докладе говорится, что введение санкций в целом дало негативный эффект на взаимодействие с Москвой, но главными причинами в снижении экономического сотрудничества остаются падение цен на нефть и структурные недостатки.