Россия выступит на неформальной встрече СБ ООН с участием Тихановской

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Представители Белоруссии и РФ не будут бойкотировать неформальную встречу Совета безопасности ООН 22 января, в которой примет участие экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Мероприятие состоится по инициативе Эстонии, США, Великобритании, Ирландии, Норвегии и Франции.

Конечно, налицо чистой воды провокация со стороны эстонцев и других западных стран. Но нам есть что сказать в ответ. Поэтому и Россия, и, насколько мне известно, сама Белоруссия примут участие во встрече, — заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, сообщает ТАСС.

Он добавил, что российская сторона относится к этой инициативе отрицательно, так как тема политической обстановки в РБ не относится к повестке дня Совбеза ООН и не представляет угрозу международному миру и безопасности.

Встреча, посвящённая ситуации в Белоруссии, пройдёт по «формуле Арриа», то есть не будет носить формальный характер. Такой формат получил название по имени посла Венесуэлы Диего Аррии, который ввёл эту практику в 1992 году. Такие мероприятия проводятся не в зале СБ ООН, на них не вырабатываются резолюции и другие участники Совета безопасности могут отказаться от участия в них.