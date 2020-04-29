Россия выступила против создания альянсов по политическому признаку

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал заявление. Он сообщил о негативном отношении РФ к созданию альянсов для решения глобальных проблем по региональному признаку или по политической ориентации.

Если создается организация по региональному признаку или по признаку политической ориентации, как в случае альянсов, когда европейцы, западники создают их за пределами ООН, если они создают структуру с ограниченным составом участников, а претендуют на решение проблем для всего остального человечества, то мы с этим, конечно, согласиться не можем, — отметил министр.