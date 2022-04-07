Россия внесла в чёрный список 129 граждан Новой Зеландии и премьера страны

Россия ввела персональные санкции в отношении 130 новозеландских политиков, в числе которых премьер-министр страны Джасинда Ардерн, сообщается на сайте Министерства иностранных дел РФ. Как подчеркнули в ведомстве, данный шаг является реакцией на недружественные действия нынешнего правительства Новой Зеландии, поддерживающего сдерживание России.

С 7 апреля в российский «черный список» включаются на основе взаимности члены правительства и парламентарии Новой Зеландии. Указанный шаг предпринят в ответ на недружественные действия новозеландского кабинета министров, присоединившегося к инициированной США и их сателлитами кампании по сдерживанию России, — говорится в сообщении.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Веллингтон из-за несамостоятельности следует русофобским курсом, забыв о собственных интересах и общепринятых приличиях. Все попавшие в данный список объявляются персонами нон грата и не могут въехать на территорию России.

По той же причине в чёрный список РФ попали 228 парламентариев, министров и иных членов высшего руководства Австралии.

В ответ с 7 апреля с.г. в «стоп-лист» лиц, которым закрыт въезд в Россию, включаются члены австралийского комитета по национальной безопасности, палаты представителей, сената и региональных законодательных собраний, — говорится в сообщении российского МИД.

Ранее персональные санкции обрушились в адрес высшего руководства Евросоюза. Своё решение МИД России аргументировало потворством ЕС укреплению русофобских и неонацистских настроений на Украине. Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, в свою очередь, выразил сожаление в связи с введёнными Россией контрсанкциями и посетовал на отсутствие юридической возможности их оспорить.