МИД: Россия внесла больший вклад в борьбу с коронавирусом, чем США

https://static.news.ru/photo/fdaab25c-84aa-11ea-8076-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия полностью выполняет свои финансовые обязательства перед международными организациями в рамках своего вклада в общемировые усилия по борьбе с коронавирусом. То же самое нельзя сказать о США, считает заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Об ответственности Российской Федерации он заявил в ходе презентации доклада «Защита мира, Земли, свободы выбора для всех стран. Новые идеи для внешней политики России».

Россия вносит добровольные взносы в целый ряд международных структур и фондов. Именно сейчас, на пике пандемии, мы предприняли такие шаги, в частности, на венской площадке, — цитирует Рябкова ТАСС.

Он также отметил, что конкуренция между крупными государствами за лидерство обостряется на фоне пандемии коронавируса, которая усиливает и ускоряет этот процесс. При этом Россия и Америка не конкурируют на постсоветском пространстве, но США ведут политику по созданию в ряде регионов мира ситуации управляемого хаоса, писал NEWS.ru.