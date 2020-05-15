COVID-19 подверг серьёзному испытанию экономику России и, вероятно, устроит основательную проверку на прочность её политической системе. Некоторые эксперты считают, что пандемия ускорит уход нашей страны от «нефтяной» иглы, а потерявшее в доходах население будет более критично настроено по отношению к действующей власти. «Агентство политических и экономических коммуникаций» подготовило доклад, в котором представило возможные социально-экономические последствия эпидемии коронавируса и экономического кризиса, усугублённого падением цен на нефть.

Уход от «нефтяной иглы»

Авторы доклада ожидают, что малый и средний бизнес после резкого падения ждёт довольно быстрое восстановление. Это связано с тем, что места обанкротившихся турфирм, заведений общественного питания, досуговых предприятий оперативно будут заполняться по мере восстановления привычного потребления. При этом в выигрыше окажутся те, кто имеет некоторый финансовый рычаг и в состоянии вести себя на рынке агрессивно, выдавливая менее успешных конкурентов. Это может привести к росту социально-политического недовольства среди работников «отраслей потребления», однако вряд ли в краткосрочной перспективе приведёт к серьёзным структурным изменениям.

Наибольшие перспективы в посткоронавирусную эпоху эксперты видят у компаний, работающих в отраслях, ставших востребованными во время режима самоизоляции. В первую очередь, речь идёт об информационных технологиях, а также фармакологии и производстве медицинской техники. При этом текущий кризис может дать толчок развитию автоматизации производства, что приведёт с одной стороны к снижению издержек производителей, а с другой — к росту безработицы и социальной напряжённости.

Сергей Булкин/NEWS.ru

При этом есть вероятность, что нынешний кризис придаст дополнительный импульс давно анонсированному отказу от сырьевой модели экономики и мотивирует финансовый блок правительства на ревизию текущей экономической модели.

Ведущий научный сотрудник МГУ, экономист Андрей Колганов, комментируя эти тезисы для NEWS.ru, усомнился в том, что существенные перемены произойдут, а опыт удалённой работы, хоть и будет востребован в будущем, не станет причиной какого-то радикального сдвига.

Другой вопрос, что возврат к докризисной структуре экономики будет происходить достаточно медленно, потому что будут оставаться ограничения, связанные с опасением возвращения 2 и 3 волны коронавируса, будут проблемы связанные с сокращением спроса, банкротством целого ряда предприятий, особенно среди мелкого и среднего бизнеса, в общем все это замедлит выход из кризиса, который возник в связи с пандемией. Вот это будет влить на структуру экономики. Андрей Колганов ведущий научный сотрудник МГУ, экономист ведущий научный сотрудник МГУ, экономист

Говоря же о возможном отказе от сырьевой модели экономики, Колганов называет решающим фактором цены на нефть, при этом напоминает, что их падение в предыдущие годы никак не повлияло на сложившуюся структуру экономики. И такое положение вещей сохранится, пока не произойдет осмысление того, что не достаточно одних разговоров, а нужны меры, причём достаточно жесткие и болезненные.

Чтобы слезть с нефтяной иглы нужно перенаправлять финансовые потоки с рук топливно-сырьевого сектора в руки высокотехнологичных секторов обрабатывающей промышленности, а это грубо говоря означает очень сильно обидеть нашу топливно-сырьевую олигархию, отобрать у них деньги, по крайней мере часть из них, а на это идти пока никто не хочет. Все хотят слезть с нефтяной иглы, но не хотят обижать тех, кто держит эту нефтяную иглу в руках, — подчеркнул экономист.

Директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин тоже отмечает, что Россия является не субъектом, а объектом мировой экономики, то есть наша экономика, её структура и доходы зависят от ситуации на мировых сырьевых рынках.

Российская экономика не задает тренды и не умеет реагировать на те тренды, которые есть в мировой экономике. А что будет происходить в мировой экономике пока не ясно, — считает он.

Павел Салин подчёркивает, что пока ещё рано оценивать влияние на мировую экономику первой волны коронавируса, а ведь будут ещё вторая и третья. При этом российская экономика заточена под нефть ценой 60 долларов за баррель, из которых 40 тратятся на население, а 20, по словам эксперта, — на распилы и откаты, позволяющие обеспечивать лояльность элит. Но до необходимого уровня за баррель цены на нефть вряд ли восстановятся, так что российской системе необходимо трансформироваться.

Эта трансформация произойдет в ближайшие полтора года, если не случится какой-то позитивный «черный лебедь», когда произойдет что-то настолько неожиданное, что на долгий срок позволит ценам на нефть подняться хотя бы на уровень 60 долларов за баррель. Павел Салин директор Центра политологических исследований Финансового университета директор Центра политологических исследований Финансового университета

Страна протестов

Говоря о политических последствиях пандемии, авторы доклада АПЭК ожидают, что последствия кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, скажутся на настроениях во всех группах российского общества, поскольку кто-то пострадает напрямую, а кто-то переосмыслит степень своей социальной защищенности и способность государства предоставить необходимые гарантии. Это может стать причиной того, что после снятии ограничений вырастут протестные настроения, а запрос на повышение уровня социальной справедливости будет становиться всё более артикулированным.

Массовых протестов ожидают представители российской несистемной оппозиции. Например, координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов регулярно утверждает, что «народное терпение на пределе», а «властям пора готовиться к серьёзным протестным выступлениям, которые могут начаться уже очень скоро».

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Гендиректор АПЭК Дмитрий Орлов рассказал NEWS.ru, что считает невысокой вероятность массовых протестов, несмотря на рост протестных настроений. Он отмечает, что безработица растёт меньшими темпами, чем ожидалось, а ставка властей на поддержку бизнеса именно при условии сохранения занятости пока работает. По мнению Орлова, пакеты мер, принятые федеральными и столичными властями, вообще вполне адекватны развивающейся кризисной ситуации.

Прямые выплаты, анонсированные президентом, с акцентом на медицинских работников и семьи с детьми, должны стать сдерживающим фактором для дальнейшего роста протестных настроений. Главное, что должны делать власти, — не быть догматичными и самоуверенными, и далее оперативно корректировать проводимую политику в зависимости от социально-экономической ситуации и общественного запроса. Дмитрий Орлов гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций» гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций»

О том, что после пандемии коронавируса мир не будет прежним, говорят уже на всех уровнях. Поскольку Россия является частью этого мира, придётся меняться и ей. А нам, её жителям, как это обычно бывает, остаётся только приспосабливаться к новым переменам.

Над материалом также работала Виктория Немис