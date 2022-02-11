Россия начала «закручивать гайки» для мигрантов

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев 11 февраля выступил с жёсткими заявлениями по вопросу миграционной политики. Он призвал не допустить появление в стране «этнических анклавов», которые могут стать рассадниками преступности, экстремистских и террористических настроений. Источник NEWS.ru рассказал, что в Совбезе воспринимают миграционный поток как угрозу национальной безопасности. Процесс ужесточения правил для иностранцев начался. Губернатор Калужской области уже запретил нанимать мигрантов на работу в ряд сфер. Решение он объяснил выходом региона из программы по содействию добровольному переселению в РФ соотечественников, живущих за рубежом.

О противостоянии силовиков и правительства при работе над законопроектом об условиях въезда и пребывания иностранцев в России источники NEWS.ru сообщали в январе. В кабинете министров выступали за либерализацию законодательства, а представители Совбеза, напротив, высказывались «жёстко». По словам одного из собеседников NEWS.ru, в администрации президента поддержали Совет безопасности, поэтому в дальнейшем политика в миграционной сфере будет ужесточаться.

В середине января зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил , что у него есть серьёзные вопросы к качеству и контролю миграционного учёта. Он рассказал о криминальном рынке услуг для мигрантов, который создаёт угрозы для безопасности страны.

Сергей Булкин/NEWS.ru

11 февраля Медведев снова выступил на тему миграционной политики. Он рассказал о росте притока иностранцев в Россию и образовании «этнических анклавов» — «своего рода таких маленьких государств в государстве, которые живут по собственным законам и по собственным понятиям и, самое главное, игнорируют наши законы».

Без должного контроля они могут и становятся, к сожалению, зачастую рассадником экстремистских и террористических настроений и очагами преступности, — подчеркнул он.

Политик отметил, что местные власти часто не знают о потоках мигрантов в своих регионах, а сами иностранцы плохо владеют русским языком. По его словам, приоритетом для России остаются вопросы национальной безопасности, несмотря на общую заинтересованность в создании условий для жизни мигрантов.

В заседании Совета безопасности, где выступал Медведев, принимал участие и председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он высказался похожим образом, заговорив о возрастающей преступности мигрантов и нарастающей агрессии приезжих. Глава ведомства также поддержал усиление контроля за миграционным процессом.

Одной из новостей дня стало и заявление губернатора Калужской области. Владислав Шапша принял постановление, по которому мигрантам в регионе запрещено работать в сферах торговли, грузопассажирских перевозок, общепита и набора персонала. Таким образом он выполнил обещание «вернуть контроль над ситуацией» с мигрантами, данное на фоне ряда конфликтов с участием иностранцев. Кроме того, политик направил председателю правительства Михаилу Мишустину письмо с критикой действующей программы переселения соотечественников. В документе говорится, что если в первые годы принятия программы (она действует с 2007 года) её реализация соответствовала цели, то теперь ситуация изменилась.

К 2021 году доля переселенцев-славян снизилась до 17%, при этом доля этнических мусульман возросла до 65%. Уроженцы стран Средней Азии, многие из которых не владеют русским языком и не стремятся к интеграции в российское общество, всё более активно используют возможность участия в программе для получения гражданства России в упрощённом порядке, — написал глава региона.

Информированный источник NEWS.ru уверен, что действия калужского губернатора — его инициатива, не связанная с общей политикой государства. При этом в целом он признаёт, что логика руководителя региона соответствует пониманию ситуации, которое есть у членов Совбеза — они считают миграционный поток угрозой России. Оценка работы программы переселения соотечественников тоже совпадает: по словам собеседника, она превратилась в способ «кормления чиновников», которые помогают иностранцам получить гражданство в упрощённом порядке.

В Совбезе понимают угрозы, которые поступают от неконтролируемого миграционного потока, — добавил он.

Между тем разработка законопроекта о правилах въезда в Россию продолжается. Впервые его представили в 2020 году: так МВД выполнило поручение президента Владимира Путина «пойти по пути либерализации всего, что связано со сферой приобретения российского гражданства». Глава государства говорил, что возвращённые из-за границы соотечественники и люди, которые «считают себя кровно связанными с русским миром», помогли бы решить демографическую проблему.

Президент РФ Владимир Путин kremlin.ru

Документ в том виде, как он был вынесен на общественное обсуждение, значительно меняет действующие нормы въезда в страну, в том числе отменяет разрешение на временное пребывание (РВП) — документ, по которому мигранты должны прожить в России не меньше года, чтобы претендовать на вид на жительство (ВНЖ). Кроме того, согласно инициативе МВД, иностранец, приезжающий в Россию, должен будет подписать «соглашение о лояльности». В таком документе будет указано, что он не намерен участвовать в экстремистских организациях и выходить на не согласованные с властями акции протеста.

Именно этот документ стал катализатором противостояния Совбеза и правительства о миграционной политике. По информации NEWS.ru, Совет безопасности одержал в нём победу, и теперь работа над миграционной законопроектом, как и вся миграционная политика, будет идти по пути ужесточения норм. Заявления 11 февраля отразили направление дальнейших действий властей по вопросу въезда в страну.