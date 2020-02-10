https://static.news.ru/photo/5861146c-4c1a-11ea-bb87-fa163e074e61_660.jpg Александр Хинштейн Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские политики думают над тем, чтобы организовать сбор средств на покупку останков героя Советского Союза Николая Кузнецова, которого на Украине объявили врагом народа. Об этом сообщил депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн.

Он указал на то, что добровольно отдавать останки украинская сторона отказывается. Именно поэтому родилась идея выкупить их.

Многократно сегодняшними властями Украины заявлялось, что Николай Иванович Кузнецов и другие сотрудники НКВД — не герои, а враги своего народа. Памятник ему снесён, улицы, ранее носившие его имя, переименованы в честь новых героев Украины, в бою с которыми и отдал свою жизнь отважный советский разведчик, — цитирует Хинштейна пресс-служба партии.

По словам депутата, останки советского разведчика могут доставить либо по месту его рождения — в город Кудымкар Пермского края, либо на территорию другого региона, тесно связанного с памятью о нём.

При этом политик назвал странной позицию властей Львовской области Украины, которые называют Кузнецова врагом, но при этом не выдают его останки.

7 февраля, как писал NEWS.ru, исполком Львовского городского совета отложил вопрос о перезахоронении праха советского разведчика. С такой просьбой к местным властям обращалось руководство Свердловской области РФ.