Российское посольство в Чехии запросило охрану для одного из сотрудников

https://static.news.ru/photo/d031718c-93b2-11ea-821d-fa163e074e61_660.jpg Фото: AmbRusCz/facebook.com

Посольство России в Чехии запросило полицейскую охрану для сотрудника дипмиссии из-за ложных обвинений в подготовке покушения.

В связи с продолжающейся в Чехии антироссийской информационной кампанией заявляем, что ложные и бездоказательные обвинения (со ссылкой на местные спецслужбы) в адрес сотрудника посольства России в подготовке покушения на пражских муниципальных политиков российской стороной были неоднократно и однозначно опровергнуты как в Москве, так и в Праге, — говорится в документе.

Дипведомство обратилось в МИД Чехии в соответствии со статьёй 29 Венской конвенции. Представители посольства попросили обеспечить все надлежащие меры для предупреждения каких-либо посягательств на личность, свободу и достоинство своего сотрудника.

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