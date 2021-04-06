На федеральном канале призвали власти РФ припугнуть мир ядерным оружием

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Практически любой международный конфликт с участием России может быть прекращён по инициативе Москвы. Для этого достаточно угрозы применить хотя бы тактическое ядерное оружие, считает военный обозреватель Михаил Ходарёнок.

В такой ситуации крайне важным фактором является то, насколько убедительно Россия сформулирует посыл мировой общественности.

Вполне возможен демонстрационный ядерный взрыв в пустынных водах мирового океана. Но не настолько пустынных, чтобы его не было видно, — сказал Ходарёнок в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Вместе с тем, комментируя мнение ведущего о реальности прямого столкновения войск НАТО и российских военных, эксперт подчеркнул, что от подобного сценария по возможности следует воздерживаться. На данный момент, по мнению обозревателя, геополитическая ситуация характеризуется для России «не самым лучшим образом».

Ранее, как писал NEWS.ru, стали известны действия России при вероятном ядерном ударе со стороны США.