Российские военные инспекторы проверят объект в Великобритании

Проверку объекта вооружённых сил Великобритании проведут во вторник, 18 января, российские военные инспекторы. Об этом сообщил начальник российского национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков. Его слова приводит РИА Новости.

В рамках реализации Венского документа 2011 года «О мерах укрепления доверия и безопасности» российская группа инспекторов планирует провести посещение по оценке военного объекта вооружённых сил Великобритании. Посещение по оценке будет проводиться 18 января 2021 года в течение одного дня, — сказал он.

Целью инспекции в Минобороны называют проверку информации о силах и планах развёртывания основных систем вооружения и техники.

Россияне посетят объект Великобритании в месте его обычного расположения в мирное время. На брифинге они получат информацию о личном составе объекта и основных системах вооружения и техники.

Венский документ был принят в 2011 году на профильном форуме ОБСЕ. Он нацелен на укрепление доверия и безопасности между странами. Согласно договорённостям, страны каждый год обмениваются информацией о военных силах и основных системах вооружения и техники, а также о планировании в области обороны и военных бюджетов.