Более половины россиян приняли бы участие во всероссийском голосование по поправкам к Конституции страны, если бы оно прошло как и планировалось ранее 22 апреля. К такому выводу пришли эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). По их мнению, за изменения Основного закона высказались бы 66-68% от числа принявших участие в голосовании. В Совете Федерации уже заявили, что опрос ВЦИОМ показывает устойчивую поддержку обществом предлагаемых изменений. Однако эксперты, опрошенные NEWS.ru, полагают, что с учётом переноса даты голосования поддержка поправок гражданами расти не будет, а при определённых условиях может даже снизится.

Всероссийское голосование должно было пройти 22 апреля. Однако в связи с распространением коронавирусной инфекции власти приняли решение перенести дату плебисцита на неопределённый срок. По информации СМИ, поправки могут вынести на голосование в конце июня-начале июля. Так, в качестве возможной даты источники газеты «Коммерсант» называют годовщину первого Парада Победы 24 июня или День семьи, любви и верности 8 июля. С другой стороны, председатель Центризбиркома Элла Памфилова признала, что гипотетически «оптимальное время для общероссийского голосования — до середины июня». Однако она подчеркнула , что сейчас «нельзя гадать о конкретной дате проведения голосования в связи с эпидемиологической обстановкой в стране».

Тем не менее ВЦИОМ поспешил опубликовать данные мониторингового исследования о намерениях россиян принять участие в волеизъявлении. Согласно его результатам, о готовности голосовать по вопросу изменений в Конституцию России заявляют две трети опрошенных (66%), из которых 47% респондентов «точно намерены это сделать». При этом половина из тех, кто планирует голосовать, поддерживает изменения, 26% — высказались против.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На основании этого опроса социологи сделали вывод, что если бы общероссийское голосование состоялось как и планировалось 22 апреля, то явка составила бы 52-54% от имеющих право голоса. При этом «за» поправки проголосовали бы 67-68% участников, против — 27-30%, испортили бюллетень — 3-5% участников.

Выводы социологов уже нашли поддержку в Совете Федерации. По мнению главы комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, высокий уровень заинтересованности граждан в участии в голосовании по поправкам к Конституции РФ говорит об общественной поддержке этих изменений.

Повестка сегодняшнего дня диктует важность предмета поправок к Конституции, его своевременность и актуальность. Как видно из результатов социологического исследования ВЦИОМ, поправки находят устойчивую поддержку в обществе, что демонстрирует наличие общественного запроса на предлагаемые изменения, — сказал он журналистам.

Политолог Антон Хащенко считает, что, если бы голосование проходило сегодня и не было фактора COVID-19, то поправки были бы поддержаны населением, но в ситуации, когда дата голосования перенесена на неопределённый срок, на общий результат будет серьёзно влиять то, как государство справляется с последствиями коронавируса и экономического кризиса. По мнению эксперта, многие будут транслировать своё отношение к предпринимаемым государством мерам на свою позицию по поправкам к Конституции.

Мы видим по цифрам, что немного подросло количество тех, кто «за». Но при этом мы также видим, что увеличилось число людей, которые «скорее против». И это достаточно тревожный звоночек в плане предстоящего голосования. Хочется верить, что государство пройдёт этот экзамен. Но для этого нужно сильно постараться на всех этажах власти. Антон Хащенко политолог политолог

Президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов также считает, что итоги общероссийского плебисцита будут зависеть от того, в каком экономическом и социальном состоянии страна выйдет из истории с вирусом и ценами на нефть.

В крайних ситуациях — как в худшем, так и в наиболее оптимальном — можно прогнозировать продолжение поддержки. Какая-то средняя стадия, когда население будет измотано, но у него останется достаточно сил, чтобы искать виновного, может произойти и падение интереса к изменению Конституции. Голосование было бы оптимально провести после подведения итогов этого кризиса, на волне восстановления экономики, максимального оптимизма и веры во власть. Алексей Куртов президент Российской ассоциации политических консультантов президент Российской ассоциации политических консультантов

Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачёв в беседе с NEWS.ru отметил, что в любом социологическом опросе многое зависит от конкретных задач исследователей и формулировок вопросов.

Поддержка поправок расти не будет. Но опросы могут показать что угодно. Проводить голосование лучше тогда, когда люди увидят реальность заботы о себе со стороны государства, или, во избежание ненужных рисков, под благовидным предлогом лучше это голосование вообще отменить. Константин Калачёв руководитель Политической экспертной группы руководитель Политической экспертной группы

В любом случае, политолог уверен, что в связи с пандемией настроения населения на день голосования никто точно не может предсказать. А сам опрос, по мнению эксперта, больше похож на «магический ритуал против коронавируса и бедности».